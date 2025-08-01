|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:37
alibob написав:
Переприв'язати рюкзак в додатку хвилина часу.
Взагалі не розумію. Прийшов з рюкзаком, коли ще Вєрки не було, суккеси не закривав, чк воно так сталося?
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:27
moveton написав: kulikrom написав: -VICTOR- написав:
...хто буде останній виходити -
не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно
дефолт Таскомбанк, для звичайного користувача є багато інших банків, навіть просто для кредитного ліміту, чи взагалі просто по кредитам, оцінюю банки по загальній корисності та зручності для всіх клієнтів банку
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 30 лип, 2025 14:08
flysoulfly написав: -VICTOR- написав:
ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
тасягрупменеджмент занудьгує..
банк ideя - некст ?
...нехай той групенменеджмент купить собі мізки )) ...однак то не дуже допоможе їм , процес закриття рахунків ініційовано клієнтами досить масово
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7337
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 лип, 2025 14:10
kulikrom написав: -VICTOR- написав:
...хто буде останній виходити -
не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
а й правда...шукають будь-яку зачіпку щоб перешкоджати закриттю рахунків клієнта , під будь-яким приводом... )
...як то кажуть тася- ти пізно всралась ))))))))
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7337
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 31 лип, 2025 21:20
-VICTOR- написав:
ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
Крутять тарифами, як циган сонцем.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 01 сер, 2025 09:55
Получила проценты, погасила сразу, как обычно, сумму по Вери кард за предыдущий месяц. И интересно - плата за кредитные продукты 2 грн с копейками.
Помню обсуждение. Я заходила в банк и мне сказали, что раз у меня в банке депозит, то меня это не касается.
У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?
Дело не в двух гривнах, мне просто непонятно, условие же невыполнимое.
Днем зайду в отделение, уточню. Странно все это.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1294
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|