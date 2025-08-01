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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:34
klug написав:
Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:37
klug написав: klug написав:
Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
Хоча, можливо я не правий, бо там мало бути не 2 грн, а 150...
Честное слово, мне их не жалко
, я просто хочу понять.
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