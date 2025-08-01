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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668

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ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:25

Re: ПУМБ

хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)

30к відправив 150 грн комісія
Моно так само, але за 10к комісію не малював, тільки коли більше
Пумб малює комісію навіть за суми менше 10к
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:21

Re: ПУМБ

ітого мені три списання зробило

1. списання основна сума (попвнення рахунку в іншому банку)
2. договірне списання комісії за переказ
3. просто списання всієї суми яка залишалась після всього цього на картці (79.84 грн)

шо за нах? пункт 3.
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:46

Re: ПУМБ

  quadro_tony_da написав:хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)


якраз на днях нарив новий цікавий ресурс - там багато всякого
і навіть ваше питання відображене -


https://walletpro.com.ua/product-tag/%D ... %8E%D0%BE/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:44

Re: ПУМБ

  greenozon написав:і навіть ваше питання відображене -

ну а де?
там нема пубма в списку
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 02:13

  greenozon написав:
  quadro_tony_da написав:хто знає а є способи по IBAN без комісії відправляти? (на ФОП)


якраз на днях нарив новий цікавий ресурс - там багато всякого
і навіть ваше питання відображене -


https://walletpro.com.ua/product-tag/%D ... %8E%D0%BE/


"безкоштвоні iban на ЮО"
alibob
 
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