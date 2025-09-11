Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Повідомлень: 1331 З нами з: 26.10.11 Подякував: 30 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 15:58 klug написав: moveton написав: Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается. Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается.

Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе... Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...

Приносимо вибачення, дійсно некоректно було сформульовано пояснення стосовно середньомісячних залишків. А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом). Приносимо вибачення, дійсно некоректно було сформульовано пояснення стосовно середньомісячних залишків. А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом). TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3075 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 16:34 Re: Таскомбанк TASCOMBANK написав: А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом). А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).

Но сами остатки при этом учитываются таки только гривневые и никаких пересчётов валюты в её эквивалент? Но сами остатки при этом учитываются таки только гривневые и никаких пересчётов валюты в её эквивалент? moveton

Повідомлень: 5921 З нами з: 23.03.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 725 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 вер, 2025 16:59 Tat_888 написав: Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн. Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.

Швидше за все комісія по вашій карті була списана оскільки за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду була більше 50.01 грн в пільговому періоді. Хочемо зазначити що оборот 5000 грн в еквіваленті на місяць не впливає на картки за якими наявний кредитний ліміт. За більш детальними поясненнями можете звертатися до контакт-центру за номерами 0 800 503 580 або 044 393 25 90.

Додатково хочемо звернути вашу увагу що за обслуговування карток з кредитним лімітом комісія не утримується за наявності одного з продуктів:

• діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу (враховуються лише кредити оформлені безпосередньо в нашому банку));

• зарахування заробітної плати на картку ТАСКОМБАНКу (Azure, Obsidian або Very Card);

• договору оренди індивідуального сейфу;

• активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);

Також списання комісії не буде по карткам з кредитним лімітом якщо:

• заборгованість не в пільговому періоді (тоді сплачується лише річні %%);

• картка має кредитний ліміт, але він не використовується;

• за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду менше 50.01 грн в пільговому періоді.

[*]Для карти Lime не застосовуються умови безкоштовного обслуговування. Якщо є заборгованість в пільговому періоді більше 50 грн на кінець розрахункового періоду, буде списана комісія 150 грн Швидше за все комісія по вашій карті була списана оскільки за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду була більше 50.01 грн в пільговому періоді. Хочемо зазначити що оборот 5000 грн в еквіваленті на місяць не впливає на картки за якими наявний кредитний ліміт. За більш детальними поясненнями можете звертатися до контакт-центру за номерами 0 800 503 580 або 044 393 25 90.Додатково хочемо звернути вашу увагу що за обслуговування карток з кредитним лімітом комісія не утримується за наявності одного з продуктів:• діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу (враховуються лише кредити оформлені безпосередньо в нашому банку));• зарахування заробітної плати на картку ТАСКОМБАНКу (Azure, Obsidian або Very Card);• договору оренди індивідуального сейфу;• активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);Також списання комісії не буде по карткам з кредитним лімітом якщо:• заборгованість не в пільговому періоді (тоді сплачується лише річні %%);• картка має кредитний ліміт, але він не використовується;• за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду менше 50.01 грн в пільговому періоді.[*]Для карти Lime не застосовуються умови безкоштовного обслуговування. Якщо є заборгованість в пільговому періоді більше 50 грн на кінець розрахункового періоду, буде списана комісія 150 грн TASCOMBANK

Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується. Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується. TASCOMBANK

