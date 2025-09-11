Кактусбанк... Піходяща назва.
Додано: Нед 07 вер, 2025 01:28
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:58
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:34
Приносимо вибачення, дійсно некоректно було сформульовано пояснення стосовно середньомісячних залишків. А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:59
Re: Таскомбанк
Додано: Чет 11 вер, 2025 17:06
Швидше за все комісія по вашій карті була списана оскільки за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду була більше 50.01 грн в пільговому періоді. Хочемо зазначити що оборот 5000 грн в еквіваленті на місяць не впливає на картки за якими наявний кредитний ліміт. За більш детальними поясненнями можете звертатися до контакт-центру за номерами 0 800 503 580 або 044 393 25 90.
Додатково хочемо звернути вашу увагу що за обслуговування карток з кредитним лімітом комісія не утримується за наявності одного з продуктів:
• діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу (враховуються лише кредити оформлені безпосередньо в нашому банку));
• зарахування заробітної плати на картку ТАСКОМБАНКу (Azure, Obsidian або Very Card);
• договору оренди індивідуального сейфу;
• активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
Також списання комісії не буде по карткам з кредитним лімітом якщо:
• заборгованість не в пільговому періоді (тоді сплачується лише річні %%);
• картка має кредитний ліміт, але він не використовується;
• за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду менше 50.01 грн в пільговому періоді.
[*]Для карти Lime не застосовуються умови безкоштовного обслуговування. Якщо є заборгованість в пільговому періоді більше 50 грн на кінець розрахункового періоду, буде списана комісія 150 грн
Додано: Чет 11 вер, 2025 17:06
Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується.
