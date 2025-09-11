RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 01:28

  -VICTOR- написав:..та залиште той кактус вже в спокою ))

Кактусбанк... Піходяща назва. :wink:
nord
 
Повідомлень: 603
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:05

  -VICTOR- написав:..та залиште той кактус вже в спокою ))

+
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:58

  klug написав:
  moveton написав:Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается.

Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...

Приносимо вибачення, дійсно некоректно було сформульовано пояснення стосовно середньомісячних залишків. А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:34

Re: Таскомбанк

  TASCOMBANK написав:А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).

Но сами остатки при этом учитываются таки только гривневые и никаких пересчётов валюты в её эквивалент? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5923
З нами з: 23.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:59

  Tat_888 написав:Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.

Швидше за все комісія по вашій карті була списана оскільки за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду була більше 50.01 грн в пільговому періоді. Хочемо зазначити що оборот 5000 грн в еквіваленті на місяць не впливає на картки за якими наявний кредитний ліміт. За більш детальними поясненнями можете звертатися до контакт-центру за номерами 0 800 503 580 або 044 393 25 90.
Додатково хочемо звернути вашу увагу що за обслуговування карток з кредитним лімітом комісія не утримується за наявності одного з продуктів:
• діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу (враховуються лише кредити оформлені безпосередньо в нашому банку));
• зарахування заробітної плати на картку ТАСКОМБАНКу (Azure, Obsidian або Very Card);
• договору оренди індивідуального сейфу;
• активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
Також списання комісії не буде по карткам з кредитним лімітом якщо:
• заборгованість не в пільговому періоді (тоді сплачується лише річні %%);
• картка має кредитний ліміт, але він не використовується;
• за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду менше 50.01 грн в пільговому періоді.
[*]Для карти Lime не застосовуються умови безкоштовного обслуговування. Якщо є заборгованість в пільговому періоді більше 50 грн на кінець розрахункового періоду, буде списана комісія 150 грн
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:06

  moveton написав:
  TASCOMBANK написав:А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).

Но сами остатки при этом учитываются таки только гривневые и никаких пересчётов валюты в её эквивалент? :wink:

Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 19:17

  TASCOMBANK написав:Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується.

Або внесіть це до тарифів, або хоча б їх прочитайте...
klug
 
Повідомлень: 8910
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
 
1
4
