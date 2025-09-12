moveton написав:Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается.
Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...
Приносимо вибачення, дійсно некоректно було сформульовано пояснення стосовно середньомісячних залишків. А саме, вірним буде твердження що залишки на карткових рахунках враховуються саме до поточного пакету послуг (гривневі та валютні картки разом).
Tat_888 написав:Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Швидше за все комісія по вашій карті була списана оскільки за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду була більше 50.01 грн в пільговому періоді. Хочемо зазначити що оборот 5000 грн в еквіваленті на місяць не впливає на картки за якими наявний кредитний ліміт. За більш детальними поясненнями можете звертатися до контакт-центру за номерами 0 800 503 580 або 044 393 25 90. Додатково хочемо звернути вашу увагу що за обслуговування карток з кредитним лімітом комісія не утримується за наявності одного з продуктів: • діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу (враховуються лише кредити оформлені безпосередньо в нашому банку)); • зарахування заробітної плати на картку ТАСКОМБАНКу (Azure, Obsidian або Very Card); • договору оренди індивідуального сейфу; • активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка); Також списання комісії не буде по карткам з кредитним лімітом якщо: • заборгованість не в пільговому періоді (тоді сплачується лише річні %%); • картка має кредитний ліміт, але він не використовується; • за карткою заборгованість на кінець розрахункового періоду менше 50.01 грн в пільговому періоді. [*]Для карти Lime не застосовуються умови безкоштовного обслуговування. Якщо є заборгованість в пільговому періоді більше 50 грн на кінець розрахункового періоду, буде списана комісія 150 грн
TASCOMBANK написав:Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується.
Або внесіть це до тарифів, або хоча б їх прочитайте...
Дана інформація є в тарифах як знесення: [5]Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)". Детально ознайомитися з тарифами пакету послуг «Платівка» (картка Azure Card)" можна за посиланням https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plat ... 092025.pdf
TASCOMBANK написав:Якщо середньомісячний залишок на доларовій карті наприклад дорівнює в еквіваленті 20 000 грн, тоді як на гривневу так і на єврову якщо вони є, комісія також не нарахується.
Або внесіть це до тарифів, або хоча б їх прочитайте...
Дана інформація є в тарифах як знесення: [5]Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)". Детально ознайомитися з тарифами пакету послуг «Платівка» (картка Azure Card)" можна за посиланням https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plat ... 092025.pdf
А можно для непонятливых всё таки пояснить, как из текста "Мається на увазі по продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)" вывести, что долларовые остатки в этом пакете засчитываются в эквиваленте гривневых, учитывая, что в 1.1.4 сказано:
- або розрахунків в торговій мережі, за рахунок власних коштів, в еквіваленті не менше 5'000 грн., протягом попереднього місяця по рахунками у пакеті послуг5; - або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках5;
т.е., слова "в еквіваленті" для расчётов есть, а вот для остатков на счетах нету.
Середньоденний залишок розраховується, як сума залишків власних коштів по рахункам на кінець дня протягом розрахункового періоду та розділена на кількість днів рахункового періоду. Розрахований середньоденний залишок повинен бути не менше 20 000 грн. (або еквіваленту валюти рахунку). Наприклад дата стягнення комісії 10.04.2025 . В розрахунок потрапляють баланси починаючи з 01.03.2025 по 31.03.2025 та їх сума ділиться на кількість днів 31 (кількість днів в періоді з 01.03.2025 – 31.03.2025).
Что не отменяет того, что тарифы описаны так себе. Зато исходя из этой страницы не очевидно, что остатки засчитываются только в пределах пакета.
Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"? Что за наполнение в этом продукте пакете послуг? Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?