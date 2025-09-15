Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Суб 13 вер, 2025 00:42 ramzes4 написав: Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Мені відповіли, що один.

Мені відповіли, що один. Мені відповіли, що один. klug Повідомлень: 8913 З нами з: 18.08.14 Подякував: 375 раз. Подякували: 1257 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 вер, 2025 11:37 Re: Таскомбанк ramzes4 написав: Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"?

Что за наполнение в этом продукте пакете послуг?

Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов? Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"?Что за наполнение в этом продукте пакете послуг?Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.

Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.

Основні переваги пакета «Платівка»:

• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:

1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;

2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;

3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);

4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.

• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;

• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;

• вигідні тарифи на зняття готівки;

• зручне керування всіма картками в одному пакеті.

У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.Основні переваги пакета «Платівка»:• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;• вигідні тарифи на зняття готівки;• зручне керування всіма картками в одному пакеті.У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. TASCOMBANK

