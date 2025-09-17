ramzes4 написав:Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"? Что за наполнение в этом продукте пакете послуг? Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?
Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро. Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг. Основні переваги пакета «Платівка»: • одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card: 1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця; 2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті; 3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка); 4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців. • можливість відкривати рахунки у кількох валютах; • безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U; • вигідні тарифи на зняття готівки; • зручне керування всіма картками в одному пакеті. У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Howl написав:TASCOMBANK, якось це можна прописати в наявних тарифах? Бо зараз це не зрозуміло.
Ми зафіксували ваше побажання, щоб у тарифах було надано більш розгорнуте пояснення, а саме що Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро, а пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах. У разі додаткових питань чи пропозицій ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?
Пункт 2 передбачає підтримання середньомісячних залишків від 20 000 грн на поточних рахунках у межах пакета послуг або на депозитах (незалежно від строку розміщення депозиту). Пункт 4 передбачає можливість відкриття депозиту строком від 3 місяці (незалежно від суми депозиту).