Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 00:42

  ramzes4 написав:Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Мені відповіли, що один.
klug
 
Повідомлень: 8913
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:37

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  ramzes4 написав:Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"?
Что за наполнение в этом продукте пакете послуг?
Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.
Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.
Основні переваги пакета «Платівка»:
• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:
1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;
2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;
3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);
4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.
• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;
• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;
• вигідні тарифи на зняття готівки;
• зручне керування всіма картками в одному пакеті.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 18:06

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  TASCOMBANK написав:Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.
TASCOMBANK, якось це можна прописати в наявних тарифах? Бо зараз це не зрозуміло.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:45

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  Howl написав:TASCOMBANK, якось це можна прописати в наявних тарифах? Бо зараз це не зрозуміло.

Ми зафіксували ваше побажання, щоб у тарифах було надано більш розгорнуте пояснення, а саме що Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро, а пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах. У разі додаткових питань чи пропозицій ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:01

  TASCOMBANK написав:
  ramzes4 написав:Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"?
Что за наполнение в этом продукте пакете послуг?
Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.
Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.
Основні переваги пакета «Платівка»:
• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:
1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;
2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;
3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);
4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.
• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;
• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;
• вигідні тарифи на зняття готівки;
• зручне керування всіма картками в одному пакеті.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?
reef
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:22

Re: Таскомбанк

Re: Таскомбанк

  reef написав:Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?

А вот тут уже в тарифах подробнее. К 4 мелким текстом идёт приложение 6:
Діє до 31.05.2026

Всё по зёрнышку нужно собирать...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:54

  reef написав:
  TASCOMBANK написав:
  ramzes4 написав:Для совсем тупых, как я, можно ещё пояснить человеческим языком, что такое "продукт "Пакет послуг «Платівка» (картка Azure Card)"?
Что за наполнение в этом продукте пакете послуг?
Одна карта Azure - один пакет? Несколько карт Azure в одной или разных валютах - сколько пакетов?

Azure Card — це картка, яку можна оформити у гривні, доларах або євро.
Пакет послуг «Платівка» об’єднує всі ваші картки Azure Card у різних валютах та надає комплекс переваг.
Основні переваги пакета «Платівка»:
• одна умова виконується — безкоштовне обслуговування всіх ваших Azure Card:
1. розрахунки у торгово-сервісній мережі за рахунок власних коштів на суму від 5 000 грн (в еквіваленті) протягом попереднього місяця;
2. розміщення власних коштів від 20 000 грн (в еквіваленті) на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках у пакеті;
3. діючий кредитний договір що був оформлений в нашому банк (готівковий кредит, автокредит, іпотека, кредит під заставу), договір ЗКП із поточним зарахуванням, договір оренди ІБС або активний продукт «Пенсійний» (Соціальна картка);
4. діючий депозитний договір строком від 3 місяців.
• можливість відкривати рахунки у кількох валютах;
• безкоштовні внутрішньобанківські перекази через TAS2U;
• вигідні тарифи на зняття готівки;
• зручне керування всіма картками в одному пакеті.
У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?

Пункт 2 передбачає підтримання середньомісячних залишків від 20 000 грн на поточних рахунках у межах пакета послуг або на депозитах (незалежно від строку розміщення депозиту).
Пункт 4 передбачає можливість відкриття депозиту строком від 3 місяці (незалежно від суми депозиту).
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:54

  moveton написав:
  reef написав:Не зрозуміло, чим пункт 4 відрізняється від пункту 2?

А вот тут уже в тарифах подробнее. К 4 мелким текстом идёт приложение 6:
Діє до 31.05.2026

Всё по зёрнышку нужно собирать...

На даний момент, згідно з погодженими тарифами, умова безкоштовного обслуговування — наявність депозиту строком від 3 місяців — діє до 31.05.2026. У подальшому її буде переглянуто.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 433434435436
