Таскомбанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23
TASCOMBANK написав:
По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.
Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:25
Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздціhttps://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Додано: Чет 09 жов, 2025 14:55
la9 написав: TASCOMBANK написав:
По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.
Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Додано: Чет 09 жов, 2025 23:22
TASCOMBANK написав: la9 написав: TASCOMBANK написав:
По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.
Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Чет 09 жов, 2025 23:31, всього редагувалось 1 раз.
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 23:29
TASCOMBANK написав: la9 написав: TASCOMBANK написав:
По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.
Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
..ви не можете тримати цей рахунок в нескінченність незакриваючи його , клієнт не планує наприклад більше ним користуватись і взагалі будь-яким рахунком в банку, таким чином виказуючи що НЕПРИЙМАЄ ваші нові тарифи ,списати кошти немаєте звідки , клієнт може подати на вас скаргу в НБУ, так як ви змушуєте його приймати невигідні для клієнта умови. На мій погляд банк має вирішувати такі ситуації закриваючи рахунок на вимогу клієнта і припиняючи за згодою сторін співпрацю.
