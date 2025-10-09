Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Таскомбанк

TASCOMBANK написав: По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

la9

Доброго дня!

Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

TASCOMBANK
Представник банку



скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.

-VICTOR-

..ви не можете тримати цей рахунок в нескінченність незакриваючи його , клієнт не планує наприклад більше ним користуватись і взагалі будь-яким рахунком в банку, таким чином виказуючи що НЕПРИЙМАЄ ваші нові тарифи ,списати кошти немаєте звідки , клієнт може подати на вас скаргу в НБУ, так як ви змушуєте його приймати невигідні для клієнта умови. На мій погляд банк має вирішувати такі ситуації закриваючи рахунок на вимогу клієнта і припиняючи за згодою сторін співпрацю.

-VICTOR-

