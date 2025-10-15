Додано: Вів 14 жов, 2025 22:13

-VICTOR- написав: klug ну я розумію..що репутація зараз у банки нижче плінтуса..)) але накопичувати умовний борг то за межею вже , за умовами - абонка 150 грн , якщо грошей нема - блок рахунку і очікування оплати , якщо немає руху по рахунку 1 рік часу - банк має самостійно закрити рахунок . Все інше то інсинуації , такого щоб кожен місяць додавати абонку ще жоден банк не застосовував )) і з рештою це не кредитний рахунок ...якщо вже розвити фантазію то хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально ) ну я розумію..що репутація зараз у банки нижче плінтуса..)) але накопичувати умовний борг то за межею вже , за умовами - абонка 150 грн , якщо грошей нема - блок рахунку і очікування оплати , якщо немає руху по рахунку 1 рік часу - банк має самостійно закрити рахунок . Все інше то інсинуації , такого щоб кожен місяць додавати абонку ще жоден банк не застосовував )) і з рештою це не кредитний рахунок ...якщо вже розвити фантазію то хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально )

Ви помиляєтеся у тому, що це щось нечуване. У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Додаткових санкцій у тієї банки немає, тому я особливо не заморочуюся з тим, щоб там постійно був достатній залишок. Що там ТАСька у себе накрутить - поки ніхто не знає, але я б відштовхувався від негативного сценарію, як базового і не грався у ігри. Якщо результат буде кращим, за негативний сценарій, то це приємний бонус, а от як ні?Інсинуації - це якраз те, що банка зобов'язана щось сама закрити. Право таке є, а от чому Ви вирішили, що десь покладено такий обов'язок - незрозуміло. Вам би не завадило все ж хоча раз відкрити ДКБО і таки ознайомитися з тим, що Ви підписали. Тоді можна було вести якусь конструктивну розмову.