#<1 ... 437438439440 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.8 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 21% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 34 Додано: Чет 16 жов, 2025 14:20 Re: Таскомбанк klug написав: У мене в іншому банку є поточний, У мене в іншому банку є поточний,

ну так назву в студію )

...що ви " дмухаєте на холодне" то така позиція вітається , сам дотримуюсь такої поведінки .

..відносно озвученої мною інформації - то вона грунтується на відповіді отриманої від банку на мій запит, буде так чи ні , виявиться буквально через місяц чи півтора в їх діях чи бездіяльності , про що я тут нагадаю .

... гарного дня і конструктивних вам діалогів )). ну так назву в студію )...що ви " дмухаєте на холодне" то така позиція вітається , сам дотримуюсь такої поведінки ...відносно озвученої мною інформації - то вона грунтується на відповіді отриманої від банку на мій запит, буде так чи ні , виявиться буквально через місяц чи півтора в їх діях чи бездіяльності , про що я тут нагадаю .... гарного дня і конструктивних вам діалогів )). -VICTOR-

Повідомлень: 7354 З нами з: 15.08.12 Подякував: 408 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 11:19 -VICTOR- написав: скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах. скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.

Доброго дня!

Рахунки не закриваються автоматично після 7-8 місяців неактивності. Відповідно до внутрішніх правил банку, рахунок може бути закритий після 12 місяців відсутності руху коштів. До цього моменту він залишається діючим, навіть якщо не використовується. Закриття також можливе за заявою клієнта після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування.

У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Доброго дня!Рахунки не закриваються автоматично після 7-8 місяців неактивності. Відповідно до внутрішніх правил банку, рахунок може бути закритий після 12 місяців відсутності руху коштів. До цього моменту він залишається діючим, навіть якщо не використовується. Закриття також можливе за заявою клієнта після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування.У разі додаткових питань ви можете звернутися до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3084 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 11:35 la9 написав: Вирішив позакривати всі рахунки - верікард (без КЛ) та азур, віртуалки, бо не користуюсь. На КЦ сказали, що заблоковані. Спочатку треба погасити борг - по 150 за кожну картку. В додатку нічого цього не видно. Питав – це остаточна сума? Відповіли не впевнено, що це для розблокування, а потім через КЦ закривати. Тобто, сумніви з приводу того, що після сплати по 150, «програма» на запросить ще – лишилися.

– а що буде, якщо я не сплачу?

– не зможете користуватися карткою.

– так я і не користуюсь…

Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.

Може, представник прокоментує щось? Вирішив позакривати всі рахунки - верікард (без КЛ) та азур, віртуалки, бо не користуюсь. На КЦ сказали, що заблоковані. Спочатку треба погасити борг - по 150 за кожну картку. В додатку нічого цього не видно. Питав – це остаточна сума? Відповіли не впевнено, що це для розблокування, а потім через КЦ закривати. Тобто, сумніви з приводу того, що після сплати по 150, «програма» на запросить ще – лишилися.– а що буде, якщо я не сплачу?– не зможете користуватися карткою.– так я і не користуюсь…Тобто, питання, чи будуть щомісячно нараховуватися по 150 грн у випадку не закриття – теж лишилися.Може, представник прокоментує щось?

Доброго дня!

Комісія за обслуговування пакета послуг нараховується раз на місяць, але не сумується за попередні періоди. Якщо клієнт кілька місяців не сплачує комісію, для розблокування рахунку достатньо внести суму лише за один місяць. Після цього можна подати запит на закриття рахунку через Контакт-центр або у відділенні банку.

Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.

Для уточнення точної суми заборгованості звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Доброго дня!Комісія за обслуговування пакета послуг нараховується раз на місяць, але не сумується за попередні періоди. Якщо клієнт кілька місяців не сплачує комісію, для розблокування рахунку достатньо внести суму лише за один місяць. Після цього можна подати запит на закриття рахунку через Контакт-центр або у відділенні банку.Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.Для уточнення точної суми заборгованості звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3084 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 13:57 Re: Таскомбанк TASCOMBANK написав: Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії. Якщо по рахунку відсутній рух коштів протягом 12 міс., він буде закритий автоматично без сплати комісії.

дійсно автоматично чи все ж це має зробити працівник банку в ручному режимі ? хто слідкує за терміном використання ? дійсно автоматично чи все ж це має зробити працівник банку в ручному режимі ? хто слідкує за терміном використання ? -VICTOR-

