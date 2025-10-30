|
Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:48
klug написав:
У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д
марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?
flysoulfly
Повідомлень: 6009
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1913 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:12
flysoulfly написав: klug написав:
У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д
марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?
Агрі
klug
Повідомлень: 8944
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:39
Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.
Крадії.
won
Повідомлень: 131
З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
Профіль
