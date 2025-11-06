Що сапорти на гарячцi, шо у вiддiленнi - абсолютно не кваліфіковані фахівці. Нічого не знають, тільки футболяють.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:33
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:33
Re: Таскомбанк
Мені відповіли. Щоб без походу у відділення
ТАСКОМБАНК:
Поки уточнюється можливість написання заяви електронною поштою
Рекомендуємо звернутися повторно в чат з понеділка
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27
Нові тарифи по саксесам. За не активність 180 днів - 300грн комісу. І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн. Це з основного.
Також -20% за вихід по ініціативі банку.
Також коміс за сеп з дебетки.
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:55
Re: Таскомбанк
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:16
Re: Таскомбанк
А як краще(дешевше) вийти, картка Success Debit, p2p 10 грн+0.5%, а якщо за реквізитами, то від 20 до 100 тис- 10 грн. За реквізитами це переказ на IBAN, чи які реквізити?
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:20
Re: Таскомбанк
Water, так (у т. ч. миттєві платежі).
