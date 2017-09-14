Додано: Чет 06 лис, 2025 23:04

ЛАД написав: Бедный бизнес!

Пенсы его до ручки довели! Бедный бизнес!Пенсы его до ручки довели!

Що там про дурнів каже Народна Мудрість?Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть...1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес..Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть..То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може.2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.?НагадаюСьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре?і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...