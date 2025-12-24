Вері більше можливостей, Вері більше шансів від Таскомбанку та Mastercard
https://news.finance.ua/ua/veri-bil-she ... mastercard
Акція триватиме з 01 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року включно.
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:26
Re: Таскомбанк
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:29
Re: Таскомбанк
З карткою World Elite від Private banking Таскомбанк отримуйте знижку 10% на колекцію Ruslan Baginskiy
https://news.finance.ua/ua/z-kartkoyu-w ... -baginskiy
Період дії пропозиції: з 1 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року.
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:53
Re: Таскомбанк
Знижка 3% на техніку Miele з Visa Infinite від Private banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/znyzhka-3-na ... taskombank
Пропозиція діє з 15 грудня 2025 до 31 грудня 2026 року
Додано: Сер 17 гру, 2025 22:20
Re: Таскомбанк
прикольно смотреть на намагання мертвого банка и попытки его рекламы....
Додано: Вів 23 гру, 2025 01:19
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:10
Ну то шо спочатку всіх з банку випихали загороджувальними тарифами + фактом їх зміни задніми числами. А тепер штампують акції, якими нема кому скористатись - зате менеджмент за них сам собі премії випише і все на цьому.
