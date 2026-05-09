Таскомбанк

Таскомбанк
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 07:21

  native написав:Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.

Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?
won
 
Повідомлень: 303
З нами з: 15.05.24
Подякував: 357 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 07:39

  -VICTOR- написав:
  Ferlakur написав:З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829

...у тазіка зовсім дах почав протікати :lol:

Интересно, в чем смысл этого нововведения? :mrgreen:
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек :lol:
lloydbanksua
Повідомлень: 1780
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 10:28

Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует :lol: )
native
 
Повідомлень: 28
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 14:23

А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.
На інших сайтах оплатити картками Таскомбанку можливість зберігається.
lloydbanksua
Повідомлень: 1780
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 15:28

Це може ставатись, якщо постачальник ком.послуг змінив реквізити для оплати. Тас нові реквізити не підтягує, а на старі буде така помилка.
Спробуйте на іншу послугу сплатити. Ще має пройти оплата.

Великі сумніви, що тимчасово. Бо який сенс вносити в тарифи явне погіршення умов, яке планується бути лиш тимчасовим.
Інші ж банки, якщо в них відбувається оновлення систем, не вносять змін до ДКБО на такий період... Так що цілком може бути, що назавжди.
won
 
Повідомлень: 303
З нами з: 15.05.24
Подякував: 357 раз.
Подякували: 45 раз.
 
