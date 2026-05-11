Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2026 07:21
native написав:
Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?
Додано: Суб 09 тра, 2026 07:39
-VICTOR- написав:
...у тазіка зовсім дах почав протікати
Интересно, в чем смысл этого нововведения?
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек
Додано: Суб 09 тра, 2026 10:28
Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует
)
Додано: Суб 09 тра, 2026 14:23
А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.
На інших сайтах оплатити картками Таскомбанку можливість зберігається.
Додано: Суб 09 тра, 2026 15:28
Це може ставатись, якщо постачальник ком.послуг змінив реквізити для оплати. Тас нові реквізити не підтягує, а на старі буде така помилка.
Спробуйте на іншу послугу сплатити. Ще має пройти оплата.
Великі сумніви, що тимчасово. Бо який сенс вносити в тарифи явне погіршення умов, яке планується бути лиш тимчасовим.
Інші ж банки, якщо в них відбувається оновлення систем, не вносять змін до ДКБО на такий період... Так що цілком може бути, що назавжди.
Додано: Пон 11 тра, 2026 06:47
native написав:
но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Разве ТАС не использует сервис Портмоне?
Додано: Пон 11 тра, 2026 06:57
Тазик может использовать их базу, но не сам сервис.
