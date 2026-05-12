Ой+ написав:Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна.
Та ні. Арешт рахунків в Україні - так, а для арешту майна штраф мав би бути на порядок більший. А тут тисяч до 40 може бути не більше
Не знаю як практично, але:
За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в Україні передбачено суворі санкції. Адміністративні штрафи для громадян становлять від 17 до 25,5 тис. грн, а за повторне порушення — до 34 тис. грн. Штрафи можуть бути багаторазовими, а несплата веде до передавання справи держвиконавцю, який має право блокувати банківські рахунки та накладати арешт на майно (авто чи житло) для його подальшого продажу, якщо сума боргу перевищує 160 тис. грн. https://tsn.ua/ukrayina/rakhunky-ta-may ... 18410.html
Майно може бути арештоване виконавчою тільки за теоретично можливим сценарієм, що штрафів виписали багато і сума накопичилась велика (не памʼятаю скільки там в мінімалках, щось від 400к грн). Але якщо один штраф висить несплачений, то другий такий самий виписати не можуть, бо це штраф за олне і теж правопорушення. Тому як практично можна накопичити стільки штрафів не знаю
То есть, если человек выполнил установленную законодательством процедуру выезда из Украины на ПМЖ, то нифига не будет. Так как одним из пунктов - снятие с воинского учета. На этом правила воинского учета заканчиваются. В мире около 60 млн украинцев разных возрастных и гендерных групп. В Украине на начало большой войны благодаря кравчукам-кучмам-прахфесссрам и пр осталось около 30 млн. Как добраться до остальных 30 млн? Прахфессср переживает, хрущики у метро кушать хочуть.