RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 07:21

  native написав:Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.

Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?
won
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.05.24
Подякував: 362 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 07:39

  -VICTOR- написав:
  Ferlakur написав:З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829

...у тазіка зовсім дах почав протікати :lol:

Интересно, в чем смысл этого нововведения? :mrgreen:
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек :lol:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 10:28

  won написав:
  native написав:Уже несколько месяцев наблюдаю проблемы с оплатой коммуналки у сабжа.
При чём они меня по началу гнали в Нафтогаз разбираться, но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.

Якого саме роду проблеми? Платіж пішов, але не дійшов до відправника, чи відсутній новий (за місяць) рахунок в додатку для сплати?

Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует :lol: )
native
 
Повідомлень: 28
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 14:23

А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.
На інших сайтах оплатити картками Таскомбанку можливість зберігається.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 15:28

  native написав:Оплата проходит, но в течение нескольких минут деньги возвращаются на счёт.
ТП советует попробовать через 1-2 часа (каждые 1-2 часа советует :lol: )

Це може ставатись, якщо постачальник ком.послуг змінив реквізити для оплати. Тас нові реквізити не підтягує, а на старі буде така помилка.
Спробуйте на іншу послугу сплатити. Ще має пройти оплата.

  lloydbanksua написав:А вот и ответ, почему тазик закрывает возможность оплаты коммуналки.
Уточнення. З 1 червня планується введення в дію нового мобільного застосунку Таскомбанка. Саме тому тимчасово(!) будуть відключені оплати комунальних послуг та поповнення мобільного телефона у застосунку.


Великі сумніви, що тимчасово. Бо який сенс вносити в тарифи явне погіршення умов, яке планується бути лиш тимчасовим.
Інші ж банки, якщо в них відбувається оновлення систем, не вносять змін до ДКБО на такий період... Так що цілком може бути, що назавжди.
won
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.05.24
Подякував: 362 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:47

Re: Таскомбанк

  native написав:но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Разве ТАС не использует сервис Портмоне?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6458
З нами з: 08.03.18
Подякував: 598 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 06:57

  Howl написав:
  native написав:но потом выяснилось, что никто из получателей коммунальных платежей не виноват - проблема у таси.
Разве ТАС не использует сервис Портмоне?

Тазик может использовать их базу, но не сам сервис.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 15:41

Re: Таскомбанк

Насолоджуйтесь музикою разом з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/nasolodzhuyt ... askombanku

Пропозиція діє з 15 травня по 30 вересня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:22

  lloydbanksua написав:
  -VICTOR- написав:
  Ferlakur написав:З 1 червня зміни в карткових тарифах.
Неможливо буде оплатити комуналку і поповнення мобільного.
https://tascombank.ua/news/zminy-v-tary ... 00127d0829

...у тазіка зовсім дах почав протікати :lol:

Интересно, в чем смысл этого нововведения? :mrgreen:
Банки, наоборот, пытаются клиентов привлечь через кешбек на оплату коммуналки.
А тут получается Верка сразу по двум категориям становится бесполезной: коммуналка и оплата мобильного. Что там остаётся, аптеки? По которым регулярно не начисляют кешбек :lol:

На скільки я зрозумів по Верікард на додаток мінус 150 грн якщо є мінус на картці більше 50 грн за попередній місяць, буде ще побору 150 грн ,,щомісячної плати пакету послуг,,. Оті пунктики не буде нового побору якщо тримать 20 тисяч грн на рахунках в тасі, чи наскупляться на 5 тис в місяць мене нафіг не цікавлять.
alex lem
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 19:49

  alex lem написав:На скільки я зрозумів по Верікард на додаток мінус 150 грн якщо є мінус на картці більше 50 грн за попередній місяць, буде ще побору 150 грн ,,щомісячної плати пакету послуг,,. Оті пунктики не буде нового побору якщо тримать 20 тисяч грн на рахунках в тасі, чи наскупляться на 5 тис в місяць мене нафіг не цікавлять.

На який додаток? Маєте ввиду, що це лише зараз? Так це ще рік тому започаткували))

  Howl написав:Я поки приходжу на наступного тлумачення нових тарифів по картці "Very Card":

1 Картка з кредитною лінією вводиться тариф "вартість обслуговування рахунку":
won
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.05.24
Подякував: 362 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 449450451452>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4512)
15.05.2026 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.