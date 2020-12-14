Додано: П'ят 15 тра, 2026 22:47

Damien написав: M-Audio написав: . І в той же час сотні тисяч людей з Маріуполя, Бахмута та й навіть окупованих без руйнувань Бердянська чи Мелітополя -- не отримують нічого. Немає, бач, можливості обстежити руйнування. . І в той же час сотні тисяч людей з Маріуполя, Бахмута та й навіть окупованих без руйнувань Бердянська чи Мелітополя -- не отримують нічого. Немає, бач, можливості обстежити руйнування.

Ну это был бы вообще жир.

Рашка платит за разрушенное жилье в подконтрольных ей территориях столько денег, что можно купить аналогичный метраж в любом городе Украины, большинстве городов рашки, за исключением разве что самой москвы.

Проблема одна - для получения этих денег нужно находиться на подконтрольных рашке территориях.

Поэтому так неправильно, люди получали бы здесь компенсацию, а потом массово лезли бы назад, чтобы получить еще и там. Ну это был бы вообще жир.Рашка платит за разрушенное жилье в подконтрольных ей территориях столько денег, что можно купить аналогичный метраж в любом городе Украины, большинстве городов рашки, за исключением разве что самой москвы.Проблема одна - для получения этих денег нужно находиться на подконтрольных рашке территориях.Поэтому так неправильно, люди получали бы здесь компенсацию, а потом массово лезли бы назад, чтобы получить еще и там.

Вот что пропаганда с людьми делает.Я, вообще-то, как раз оттуда. Я там не живу, но вполне не по-наслышке представляю, кто там и что "получает". Но дело даже не в этом. Вместо того, чтобы проводить системную работу по выяснению, кто там что получает от государства-агрессора, давайте лучше будем раздавать деньги ирпенцам на взвинчивание цен в Киеве и окресностях. Чтобы "неправильным" пострадавшим уж точно не на что было рассчитывать совсем. А между тем люди, которые выехали в подконтрольные территории, оказались в самом бедственном положении. Решение, которое тогда казалось наиболее правильным, в итоге оказалось катастрофическим по сравнению с любым другим вариантом.