Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:39
Re: Альфа-Банк
Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
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