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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:13

mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
cdj2
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10

  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 7619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:17

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 32067
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7587 раз.
 
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  #<1 ... 476477478479
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