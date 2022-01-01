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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:12

  IMPRINTER написав:maxprofit

Который готовит Мусик и иногда подгорает )

Щось я відстав від нашого місцевого сленгу ...

maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:29

  Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

Оракулы в отпуске. Алла обещает, что так. А иначе зачем вообще этот курс публикуется?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:05

Re: Альфа-Банк

  Кащей написав:Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

В мене покупку в $ провели через кілька днів по новому курсу (було 37.40, стало 37.65). Якщо євро далі буде падати, можливо навіть виграєте.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:42

  moveton написав:
  Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

Оракулы в отпуске. Алла обещает, что так. А иначе зачем вообще этот курс публикуется?

Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:59

  Кащей написав:Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.

Ну вот так оно у Аллы заковыристо: для Visa прямой курс, а для MC через доллар. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Если карта MC, то может и не лучший курс на рынке.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:19

Клієнтське обслуговування банку

Хочу попередити підприємців ні в якому разі не працювати із Альфа-банком. Сьогодні 03.10.2022 р. Наша компанія ТОВ "Здравниці України" зіштовхнулась із наглим обкраданням із боку Альфа-банку. Підприємство не функціонувало зовсім, було заморожено, однак на рахунку були кошти в розмірі 9390,72 грн на початок 2022 року. І плануючи діяльність ми сьогодні виявили, що наш банк-"партнер" списував собі щомісячно по 1000 грн за банківське обслуговування. Цікаво не перетрудилися обслуговувати підприємство із відсутнім оборотом. Ось сидимо і думаємо: чи це така винагорода від банку за використання коштів підприємства для забезпечення нормативів ліквідності перед НБУ чи це підтримка бізнесу у період війни... Гарни партнер бізнесу, га?! Що думаєте? Хто знає що це за така програма: Молодці у банку? Дякуємо за підтримку у війну. Дякуємо за роботу персонального менеджеру. Низький уклін. Все для клієнта.
Здравниці України
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:36

Re: Альфа-Банк

Из моих последних покупок в евро:
25 сентября - курс 36,845
28 сентября - курс 36,4
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:36

  Здравниці України написав:Хочу попередити підприємців ні в якому разі не працювати із Альфа-банком. Сьогодні 03.10.2022 р. Наша компанія ТОВ "Здравниці України" зіштовхнулась із наглим обкраданням із боку Альфа-банку. Підприємство не функціонувало зовсім, було заморожено, однак на рахунку були кошти в розмірі 9390,72 грн на початок 2022 року. І плануючи діяльність ми сьогодні виявили, що наш банк-"партнер" списував собі щомісячно по 1000 грн за банківське обслуговування. Цікаво не перетрудилися обслуговувати підприємство із відсутнім оборотом. Ось сидимо і думаємо: чи це така винагорода від банку за використання коштів підприємства для забезпечення нормативів ліквідності перед НБУ чи це підтримка бізнесу у період війни... Гарни партнер бізнесу, га?! Що думаєте? Хто знає що це за така програма: Молодці у банку? Дякуємо за підтримку у війну. Дякуємо за роботу персонального менеджеру. Низький уклін. Все для клієнта.

Ви б хоч ваш тариф вказали, бо виглядає як банальний вкид від бота
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:42

  Здравниці України написав:І плануючи діяльність ми сьогодні виявили, що наш банк-"партнер" списував собі щомісячно по 1000 грн за банківське обслуговування.

Ужасы какие. Я так понимаю, что Алла ждала октября, чтобы счёт одним махом обнулить? Или Алла виновата, что бухгалтер на счёт посмотрел только сейчас?

А вообще что-то сильно не договорено. По публичным тарифам при отсутствии операций по счёту в каком-то месяце за РКО в нём плата не взимается.
moveton
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