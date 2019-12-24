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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1142114311441145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?
Amid
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:41

  Amid написав:
  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?

Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12427
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 23:30

  Sense Bank написав:
  Amid написав:
  Sense Bank написав:Акція по розстрочці на 3 місяці з комісією 0 продовжена до 31.03.2024. на тих самих умовах:
строк - 3 міс.;
сума – від 1000 грн;
ставка 0,01%;
комісія – 0%.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А додатковий кешбек на вихідних для тих у кого сплив 90-денній термін акції, продовжувати не будуть?

Весняні дива трапляються✨ Тому все можливо🤫
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?
mephala
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33

Re: Sense Bank

mephala написав:а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?

Не приймає.
Zochan
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 11:25

Re: Sense Bank

Поскольку правила по карте Профиплей и ее бонусной программе написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:
- сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899) - орехи не начисляются - поддержка вначале морозится мол МСС в исключениях - потом когда тыкнешь носом в правила тарифа карты оформляют заявку на три дня - вопрос - три дня истечет в марте - начисленные бонусы попадут в лимиты марта (когда заявку рассмотрят) или февраля (когда операция фактически совершена);
- учитывая что МСС 4899 по правилам основной программы кышью находится в исключениях - возможно ли будет вернуть оплату по этому МСС - ведь на него кышью теперь при оплате профиплеем должны начисляться? Или это не повлияет на возможность вывода орехов под данную оплату?
И да просьба - проинструктируйте свою поддержку в часте о данной карте и ее особенностях - а то как-то не солидно когда клиент рассказывает поддержке что у них в банке творится. Я конечно понимаю что это сенс-банк - но все-таки к хорошему надо стремиться. Мне так кажется ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 11:48

Re: Sense Bank

  mephala написав:а хамон принимает участие в этой акции выходного дня?

В акції "Кешбекові вихідні" беруть участь картки RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum". Хамон участі не приймає в даній акції 😢
Детальніше про умови акції можна почитати тут:
https://sensebank.ua/cash-u/vihidni-z-k ... o-kreditci
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:18

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:сейчас при оплате покупок данной картой с правильными МСС (в частности 4899)
Я вчера активировал ПрофиПлей, оплатил с МСС 4899, и только сегодня утром начислили орехи.Ну норм.
Ваащето КБ по новой карте активируется на протяжении 3х дн. и БЕЗ потери начисляемых орехов.
Вот в какие лимиты пойдут орехи за 29е фев думаю ток опытным путем мона установить, бо Алка -- ни в дугу ни в Красную Армию :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:24

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:написаны "немного по дебильному" прошу ответа офпредов на 2 вопроса:

Цікаві питання, і справді змістовні)
Беру їх в роботу, аби уточнити всі деталі по нашій новій картці та бонусній програмі, після того, як отримаю відповідь, то відпишусь вам😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12427
З нами з: 18.02.13
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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