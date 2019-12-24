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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:12
lloydbanksua написав: sens написав:
Переходимо в Кредит-дніпро по 8%?
Безналичный вход/выход бесплатный?
В залежності від картки.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:46
А разве это не одно и то же?
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maniachello
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