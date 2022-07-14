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Половина підприємств скаржаться
на проблеми з пошуком...

Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:04

Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...

Пропонуємо до обговорення:
Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу.

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Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
R2
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За ті копійки, що вони пропонують звісно людей не буде.
unicdima
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добрий день ти ідеш в магазин і одержуєш товар який ти оплатив.і і нікого не болить яким способом ти оплативюголовне заплатив за товар.а тут треба ще комусь пояснювати при всіх пенсійних нарахувань для одержання пенсії що пенсі законна по тих вимогах країн донорів.що ці пенсії поїхній системі нарахувань наскільки абсурдна.в кожній країні пенсійні закони міняються.і підганяти під країн які роблять позику не можна
tolja3334
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:26

  unicdima написав:За ті копійки, що вони пропонують звісно людей не буде.

Неужто меньше пособия по безработице, которое ещё поди получи? В стране якобы толпы безработных, которые мечтают работать, но работодатели ничего не предлагают.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:58

Re: Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...

moveton написав:
  unicdima написав:За ті копійки, що вони пропонують звісно людей не буде.

Неужто меньше пособия по безработице, которое ещё поди получи? В стране якобы толпы безработных, которые мечтают работать, но работодатели ничего не предлагают.
Вони ж шукають кваліфікованих робочих за копійки
GALeon
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