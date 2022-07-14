Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу.
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Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:04
Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...
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Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:04
добрий день ти ідеш в магазин і одержуєш товар який ти оплатив.і і нікого не болить яким способом ти оплативюголовне заплатив за товар.а тут треба ще комусь пояснювати при всіх пенсійних нарахувань для одержання пенсії що пенсі законна по тих вимогах країн донорів.що ці пенсії поїхній системі нарахувань наскільки абсурдна.в кожній країні пенсійні закони міняються.і підганяти під країн які роблять позику не можна
Додано: Суб 27 кві, 2024 20:26
Додано: Суб 27 кві, 2024 21:58
Re: Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...
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