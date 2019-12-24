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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:15

greenozon

СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!


После 21.00 лучше фею.
«Мы к вам приехали на час
Ану скорей любите нас». :D
Hotab
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 15.02.09
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Подякували: 2235 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:19

Re: Sense Bank

  Hotab написав:После 21.00 лучше фею.

З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12601
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:51

  Sense Bank написав:
  Hotab написав:После 21.00 лучше фею.

З цим також не зможу вас в цей вечір порадувати, пані Оля теж відпочиває після робочої зміни 🥺
Тому порадіймо цьому, й побажаємо їй легкого вечора та приємного читання 📖
Впевнений, що зараз вона саме це і робить 😉
А з вами сьогодні лише я 😊

З повагою, Володимир 💎


гаразд, гадаю само розсмокчеться (як і надцять раз раніше :)
дякую за підтримку
greenozon
 
Повідомлень: 16257
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1603 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:47

Ощадні рахунки

Кожен день з 3 - денних депозитів капають відсотки, з рахунків кожен день скидаю на ощадний рахунок ,той що 4%. Після поповнення,на постійній основі,крутиться оновлення по 30 секунд, ніяк операції швидше зробити не вийде.
sens
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Повідомлень: 16795
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 922 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:11

  Hotab написав:greenozon

СРОЧНО ВИКЛИКАЮ ЗОРЯНОГО ЛОРДА!


Дякую за виклик, я вже з вами :mrgreen:

  sens написав:Кожен день з 3 - денних депозитів капають відсотки, з рахунків кожен день скидаю на ощадний рахунок ,той що 4%. Після поповнення,на постійній основі,крутиться оновлення по 30 секунд, ніяк операції швидше зробити не вийде.

Добрий вечір, а ви зможете, будь ласка, надіслати мені на пошту весь цей процес і як очікуєте протягом 30 секунд?
Бо потрібно зрозуміти, чому таке довге очікування триває =/ і зробити аналіз.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12601
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:34

Re: Sense Bank

Чомусь мені не доступен гривневий дохідний сейф. Викинуло всі гроші на карту. І можливості його поповнити нема. Його зовсім нема. Зник.
Валютні всьо ок.
Фантом
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Повідомлень: 2429
З нами з: 18.05.16
Подякував: 368 раз.
Подякували: 283 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:41

Re: Sense Bank

  Фантом написав:Чомусь мені не доступен гривневий дохідний сейф. Викинуло всі гроші на карту. І можливості його поповнити нема. Його зовсім нема. Зник.
Валютні всьо ок.

Вітаю! Вже поспішаю до вас у приватні повідомлення для уточнення та перевірки.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12601
З нами з: 18.02.13
Подякував: 170 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
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