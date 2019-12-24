KVV Ну цей МСС відноситься до категорії "фінансові перекази та зняття готівки", тому з великою вірогідністю це буде саме переказ.
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 тра, 2024 21:13
KVV Ну цей МСС відноситься до категорії "фінансові перекази та зняття готівки", тому з великою вірогідністю це буде саме переказ.
*Андрій
Додано: Нед 26 тра, 2024 21:43
Sense Bank саме так і сталося.
оплата з Хамелеона(без кредліму) пройшла двома операціями:
- 4829 - сам товар як переказ
- 4215 - послуги доставки як послуги.
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