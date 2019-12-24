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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:13

KVV Ну цей МСС відноситься до категорії "фінансові перекази та зняття готівки", тому з великою вірогідністю це буде саме переказ.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12602
З нами з: 18.02.13
Подякував: 172 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 21:43

Sense Bank саме так і сталося.
оплата з Хамелеона(без кредліму) пройшла двома операціями:
- 4829 - сам товар як переказ
- 4215 - послуги доставки як послуги.
KVV
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 29.11.18
Подякував: 62 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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  #<1 ... 1204120512061207
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