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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:10

  Arien написав:
  Arien написав:Сформировала и вспомнила, в чем дело: в выписке нет отправителя в отличие от движения по карте в приложении :(. Мне нужно отфильтровать по основной части его фамилии.


Волшебники, так что делать?
Фильтр нужен по фамилии отправителя (часть текста)
Период больше мая 2024


И заодно вот этот вопрос актуален.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:16

  Arien написав:
  Arien написав:Андроид еще старый, 6 с чем-то.

Приложение перекачано свежее и переустановлено, не помогло.


Валерия, можно отреагировать на эту проблему? Что-то с этим списком сделать?

А на том Андроиде всё остальное в SSA реально делать? У меня на Android 7 после покращень месяца три назад SSA стало подвисать после буквально пары тычков. Т.е. не то, чтобы совсем жить нельзя, но приложения хватает примерно на одно действие и после этого перестаёт отвечать. Вот на днях уже плюнул и стал запускать на новом смартфоне. Для него такое улучшение не закодировали. И не надо мне втирать, что у меня Интернет вдруг стал плохой. Оба к тому же же WiFi прицеплены. Но я понимаю, что тут никто уже ничего делать не будет. Сейчас, если приложение на семёрке как-то работает, то уже круто. Например, TAS2U уже заявлено, как не работающее и его даже из гуглоплея текущее не скачать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:58

  moveton написав:А на том Андроиде всё остальное в SSA реально делать? У меня на Android 7 после покращень месяца три назад SSA стало подвисать после буквально пары тычков. Т.е. не то, чтобы совсем жить нельзя, но приложения хватает примерно на одно действие и после этого перестаёт отвечать.


Периодически стало после какого-то обновления подвисать, но в целом работает.
Моно стал притормаживать после нового UI в app, а Sense пока да, кроме вот этого бага со списком.

Смартфон меня полностью устраивает, мне на нем нужен минимум, я бы и за банковские приложения не парилась, если у них был полноценный аналог web-банкинга. Но увы, один Приват пока держится из популярных.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:04

Re: Sense Bank

  Arien написав:Моно стал притормаживать после нового UI в app, а Sense пока да, кроме вот этого бага со списком.

Забавно. У меня как раз к Моно на старом смарте претензий нет. Как так кодируют...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:56

moveton

у меня Samsung Galaxy старой модели. Может, у Вас кто-то из китайских брендов, и действительно по-разному построен код.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:00

  Arien написав:у меня Samsung Galaxy старой модели. Может, у Вас кто-то из китайских брендов, и действительно по-разному построен код.

Китайских, факт :D AGM. Но зачем для него код SSA строить как-то иначе - это как раз и есть самое тёмное.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:03

moveton,
может, когорта сенсовских чародеев нам приоткроет тайну...
Arien
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