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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 чер, 2025 07:56
Re: Sense Bank
Amethyst, вроде как, не получится. Там надо в коле оплаты выбрать его отсутствие и тогда для поля "Призначення платежу" предлагается стандартное количество символов (420).
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:01
ну я так все налоги на казначейство оплачиваю -- через обычний СЕП без указания категории в специальном поле для госплатежей, шо автоматом вылазит на соответствующий ИБАН. И ото призначення з *;; формирую руцями
Иногда консультирують в Привате, там нормально формируется ота спецстрока *;;
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:16
Я все это и делаю. Код оплаты остается пустым (список по умолчании ничем не заполнен), и платеж не проходит. Из названия получателя автоматом через слеш не подхватывается. Из назначения платежа тем более.
Похоже, что на старых андроидах не срабатывает автоподстановка в этом списке.
Если кому не лень - можете щелкнуть скрин по умолчании формы СЭПа на казначейство?
Востаннє редагувалось Arien в Суб 21 чер, 2025 16:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:17
Re: Sense Bank
При спробі оформити розстрочку, ССГ крашиться
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