RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3088308930903091
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:43

  flyman написав:
  Bolt написав:Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦‍♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.

В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?
Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє?

Та сам не розумію, як так можна було.
Bolt
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 08:54

Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)
Hotab
 
Повідомлень: 17394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 11:44

А жіночкам на Домінікану

А жіночкам на Домінікану
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 29.07.22
Подякував: 917 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:57

вже давно

  Дюрі-бачі написав:Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...

1. Якщо довідка резидента з укрподаткової не підходить, тоді довідку від погранців про перетин кордону.
2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:00

  Hotab написав:Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)

Не в тому сенсі.
Як можна бути таким лопушароб, що хочаб поэтапно брати аванси, ну або оплати за вже виканані етапи роботи.
Bolt
 
Повідомлень: 3792
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3088308930903091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10353)
20.12.2025 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.