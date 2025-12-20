|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:43
flyman написав: Bolt написав:
Якраз зараз халтурку мав, сусід попросив допомогти з переїздом магазина на Південному(за маг площею ~40 метрів платив 50 к/міс) в сусідній приблизно вдвічі менший. ), поперечепоялм аивааіску, велмкий щит з рекламою магазина, познімав лед лампы.
По сусідськи взяв 600 грн+ще деякі бонуси у вигляді алюмінієвого профілю іч мідного проводу, думаю, якбо він когось найняв зі сторони і сотку баксів могли би здерти(як мінімум) .
Прикуїв коли вона сказала, що власниця за ремонт якоїсь розетки 120€ заплатила. 😳🤦♂️☠️
На рахунок сплати податків в Іспанії.Вже писав, що сестра дружини заміжня за іспанцем.
Ну і він ще трохи займався будівельним ьіщнесом(мав пару румунів на підзваті) Ну і деякий час назад він зробив одній тітці ремонт. А та йому не заплатила гроші. Ну фіг він ті гроші бачив, бо все робилось неофіційно і відповідно нікуди він звернутись не може. Пікантності ситуації долає те, що і частину матеріалів він купляв за власний рахунок.
В Іспанії, як в анегдоті про джентельменів: "І тут мені пішла карта"?
Купити матеріали за кошти сенйори (ще ліпше, дати список, най сама купить і привезе) та взяти 50% авансом за роботу релігія не дозволяє?
Та сам не розумію, як так можна було.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3792
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 08:54
Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17394
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 11:44
А жіночкам на Домінікану
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41843
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:04
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5771
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:57
Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
1. Якщо довідка резидента з укрподаткової не підходить, тоді довідку від погранців про перетин кордону.
2. Якщо відмова незаконна, то потім матимеш "добавку до пенсії" від Казахстану.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41843
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:00
Hotab написав:Bolt
Частину матеріалів власним коштом..
ви не знаєте як таке буває? Чогось не вистачило , швидко сам докупив («потім включу у рахунок») щоб робота не зупинялась. Або щось було своє (особливо коли мова про електрику чи сантехніку)
Не в тому сенсі.
Як можна бути таким лопушароб, що хочаб поэтапно брати аванси, ну або оплати за вже виканані етапи роботи.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3792
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|