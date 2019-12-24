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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:40
24589 написав: 1finanсier написав:
Шановні лорди і феї, а також панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват
Це у Вас досвід з практики, чи припущення, що так воно повино бути у Сенсі?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:44
1finanсier написав: 24589 написав: 1finanсier написав:
Шановні лорди і феї, а також панове форумчани(у кого був досвід) не підкажете у такому питанні: наприклад я купив в Дії за допомогою Сенса 10 овдп на єПідтримку Сенса і потім також купив 10 тих самих овдп на є Підтримку Привату. Зараз хочу достроково продати 15 овдп. І тоді в мене залишаться 5 ОВДП з виплатою на яку єПідтримку? Чи буде рандом - може частина тих а частина тих залишитися?
метод FIFO (first in-first out). залишиться 5 приват
Це у Вас досвід з практики, чи припущення, що так воно повино бути у Сенсі?
Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази
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Додано: Вів 24 чер, 2025 12:59
Navegantes написав:
Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази
Не зовсім зрозуміло, що Ви мали на увазі - як досвід погашення по завершенню терміну може слугувати досвідом щодо дострокового продажу за принципом first in-first out - першим прийшов — першим пішов?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 13:01
VASH написав: Navegantes написав:
Можу підтвердити на власному досвіді у Сенсі. 18/06 було погашення, пішло по FIFO, як і в попередні рази
Не зовсім зрозуміло, що Ви мали на увазі - як досвід погашення по завершенню терміну може слугувати досвідом щодо дострокового продажу за принципом first in-first out - першим прийшов — першим пішов?
Був достроковий продаж частини ОВДП, а залишок під час погашення пішло на картки за принципом FIFO. Сподіваюсь, тепер зрозуміліше
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Додано: Вів 24 чер, 2025 13:10
Navegantes Дякую, так зрозуміліше
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