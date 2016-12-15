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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 24 чер, 2025 18:25
Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня
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sens
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Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16
sens написав:
Субсидії немає,пенсія вчасно 05 червня
Ну так і опалювальний сезон вже закінчився ... яка субсидія ?
Чи юрист цього не знає ?
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pesikot
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