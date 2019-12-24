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Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:47
Кащей написав:
Помогите разгадать Сенин ребус. В выписке списание ежемесячного платежа по "Мгновенной рассрочке" есть (в 19:37 РД, согласно истории операций в приложении), а доступный остаток не уменьшился. Деньги под это списание я завел утром РД (путем снятия с Ощадного). Не может так быть, что платеж по рассрочке в овердрафт списался и на него сейчас проценты капают?
На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:51
Amethyst написав:
На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс
Завел "свои" потому что кредитных там не хватало для предстоящего списания. Почти весь КЛ был выбран.
Схематично это выглядит так:
Утро РД: доступный остаток - 1400, Предстоящий платеж по рассрочке - 2300
перечисляю с Ощадного 2000 - доступный остаток становится 3400.
Вечер РД: снимается сотка за РКО и проценты за пользование кредитом (почему-то две транзакции по процентам) и проценты по рассрочке. Доступный остаток становится около 3300.
Востаннє редагувалось Кащей
в П'ят 04 лип, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:56
Кащей написав: Amethyst написав:
На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс
Завел "свои" потому что кредитных там не хватало для предстоящего списания. Почти весь КЛ был выбран.
Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:01
Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:08
Кащей написав:
Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?
Amethyst все детально пояснив. Платежі по розстрочці відображаються як "Щомісячний платіж за розстрочкою" та додаються до суми заборгованості, яка має бути погашена до кінця пільгового періоду. У мене 120 грн було на картці, 30/06 списали 100 грн за РКО, 1,32 грн % за покупки. А три розстрочки (на 400 грн) просто відобразились у виписці.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24
Кащей написав:
Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?
Реально его не списывают, а просто переносят в рамках общей задолженности на текущий грейс, который нужно будет погасить до след РД.
Т.е. вот у Алки очередной платеж уже зарезервирован
в самой сумме Рассрочки. И ваащето -- это (некоторый) недостаток, т.к. щитай, шо у вас очередная часть Рассрочки уже погашена в сам момент покупки за счет кредлимита. Улавливаете?!
Кстати, мне не понятно, почему в Чате (дето с год назад) стали тулить тему, шо нужно гасить, т.е. специально предусмотреть сумму для погашения очередной части. И в ССА даже прикрутили возможность внесения части с дебетки.
Зачем?! Это абсолютно не нужно у Алки от слова савсеем!
Иногда вот нужно заранее (до РД) погасить часть рассрочки. Вот именно тогда, когда на кредитке (вдрух) образовались собственные средства, а повышенный кешбек дают именно за кредитные (Алка совсем недавно вот вернула эту тему!). Вот тогда нуна руцями зайти в рассрочку и скинуть часть тела на погашение. Части рассрочки будут пересчитаны
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:40
Striker написав: Amethyst написав:
Так СЕП для всіх зараз анлім (5 лімонів) у Алки на свої рахунки в інш банках
Це все класно. А якщо я хочу частину грошей або все погашення ОВДП переказати дружині
? Для цього і хотів збільшити ліміт.
тобто починаємо ускладнювати. а власні кошти, як виявляється вивести можна
перекидуйте на дружину з різних банків
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