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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:31

Re: Sense Bank

  moveton написав:При покупке паспорт неделю назад ещё был не нужен. А КЭП через поддержку народ получал с любым паспортом.

Сенс додаток при спробі покупки
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 22:57

Re: Sense Bank

Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 23:26

  Arien написав:Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?

так весёлая Алка, хто ж ишо :mrgreen:
со всех кредиток, кроме Ред-Кеш. Там просто 3.5% от задолженности (кроме стандартных 26% годовых) на РД снимают, т.е. с 10К долгу сразу 350грн и ничоо, народ юзает, Алка хитро только глазками водит :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 23:29

  Arien написав:Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?

Тот, кто работает не в Тазике и поэтому не знал, что 150 было бы в самый раз?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 19:09

Re: Sense Bank

Вроде на Ящере такого нет? там какую-то копейку списывают.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 20:00

  Arien написав:Вроде на Ящере такого нет? там какую-то копейку списывают.

РКО 100грн/мес?
Есть и на Хамоне, за долг на РД от 20грн списывают 100грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:15

Re: Sense Bank

5% кешбеку до Дня державності за покупки від тис.
Не знаю чи всім.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:32

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:5% кешбеку до Дня державності за покупки від тис.
Не знаю чи всім.

Є таке, але я стільки не п’ю...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:37

  Arien написав:Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?


Хто придумав змушувати працівників їх впарювати?))
Але заради їх бонусів…Поюзаю разок))
Hotab
 
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