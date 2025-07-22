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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лип, 2025 15:58
Hotab написав:la9
Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів.
Служба для банку це погано.
Мені тільки недавно, через рік після звільнення з силових , стали пропонувати ліміти. А так з 14-го я був у всіляких блек-листах на кредитування. Причому крайній рік служби був світлий дохід 100+ кгрн щомісяця , і все одно лімітів не було.
Так, є проблема отримати КЛ. Більшість автоматом відмовляє, коли дізнається, що ти військовий
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:56
... будуть ламати пасатижами та голки під нігті заганяти 🩸
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:37
"Готуйте пальці, щоб виколювати собі очі". Думаю, що чергові переписувачі усе так перероблять, щоб нічого не працювало. Якщо вони дійсно модні,то ще й веб-ІБ закриють. Все сказане - лише мої спекуляції відповідно до духу часу.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:56
враховуючи процеси із 90их в цьому банку стає страшно
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greenozon
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33
Нормальна банка. За неповні 1.5 місяця заніс їм більше 50 куе , в основному налом, трохи гривнею і перевернув в валюту по лімітам , і проковтнули. Пофінмоніторили хвилин 5 поки пачки рахувала каса , але ж проковтнули. Ну і випускають євру по 1.8 к (якийсь трохи кастрований ліміт) щодня без проблем.
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Hotab
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Додано: Чет 17 лип, 2025 07:25
Треба просто уважно прочитати. Новий мобільний застосунок викотять.
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Искатель
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:26
Искатель написав:
Новий мобільний застосунок викотять.
але й старий не дуже напрягав.
Шаблонів збережених мільйон маю... будуть коту під хвіст
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 лип, 2025 10:36
Hotab написав:
випускають євру по 1.8 к (якийсь трохи кастрований ліміт) щодня без проблем.
з 2022 у них щоденний ліміт валюти на вихід еквівалент 90К грн.
І в якомусь ще банку такий точно ліміт .
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