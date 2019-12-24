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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1450145114521453>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:54

  Shaman написав:до речі, оці 100 грн РКО - вони рахують 20 від залишку по карті чи від залишку на рахунку?

https://sensebank.ua/credit-cards/red_2 : "Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування (РКО) в розмірі 100 грн нараховується для твоєї кредитної картки, якщо по ній є заборгованість на розрахункову дату від 20 гривень."
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2884603794 : "Якщо на цю дату немає боргу за карткою (не враховуючи заборгованість за розстрочками) або сума боргу менша за 20 грн, РКО списано не буде"

Зная Алку, стопудов на счёт смотрят :mrgreen: Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:45

Re: Sense Bank

  moveton написав:Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
Совершенно верно.
Остаток проверяют таки по счету на конец опердня. Причем тот конец обычно наступает дето между 19:00 и 21:00... Хотя официальный конец = 18:00 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:06

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Хотя официальный конец = 18:00
В 17:00
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016051920
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11

  Howl написав:
  Amethyst написав:Хотя официальный конец = 18:00
В 17:00
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016051920

Формально это статья про МОП. А про РКО другая статья и в ней уже обтекаемо сказано "ввечері".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:28

Re: Sense Bank

Ну тааак, ввечері під філіжанку декаф кави з мігдалевим 🥐 лицарі та феї вирішують до кого застосувати те РКО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:28

Вітаю!
Інформую вас про зміни, які набули чинності 15.07 — вони стосуються особливостей видачі готівки 🙌

На виконання вимог Постанови від 24.02.2022 р. НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" з 15.07.2025 р. впроваджується обмеження на зняття коштів в банку з усіх рахунків клієнта окремо в розрізі кожної валюти (гривня, долар США, євро, швейцарський франк, англійські фунти стерлінги) в день в сумі 100 000 гривень та еквіваленту в іноземній валюті.

Що це означає?
💸 в банкоматах ви можете знімати кошти в межах денного ліміту картки, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті
💸 в касі банку ви можете знімати 100 000 грн, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті

Розберімо на прикладі, якщо у вас 2 рахунки в гривні — 1 картковий та 1 поточний, ви можете зняти 100 000 грн сумарно з двох рахунків, а не окремо з кожного.

Або, інший приклад:
21 липня ви зняли через банкомат 50 000 грн з картки White, в касі банку зняли 10 000 грн з картки Red та еквівалент 10 000 грн з доларової картки White.
Отже, 21 липня з ваших гривневих рахунків можете зняти через банкомат, касу, POS-термінал ще 40 000 грн, а з доларових рахунків можете зняти еквівалент 90 000 грн

Нові правила впроваджені не для обмеження ваших фінансових операцій, а для дотримання єдиної логіки контролю за готівковими операціями. Раніше клієнти могли знімати кошти з кількох рахунків у різних валютах або банках, фактично обходячи ліміт 😥

Це створювало ризики фінансової нестабільності та ускладнювало контроль за дотриманням нормативів. Зараз введено сукупний ліміт — до 100 тис. грн в день (в еквіваленті), який враховує всі рахунки клієнта в розрізі кожної валюти. Це означає, що незалежно від кількості рахунків чи валют, діє загальне обмеження — воно забезпечує рівні умови для всіх та сприяє стабільності на фінансовому ринку.

Це не обмеження вашого доступу до коштів, а частина загальної політики прозорості та безпеки, що діє з вимогами регулятора 🙌

Вдячна за ваше розуміння 💙
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:41

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Це створювало ризики фінансової нестабільності та ускладнювало контроль за дотриманням нормативів. Зараз введено сукупний ліміт — до 100 тис. грн в день (в еквіваленті), який враховує всі рахунки клієнта в розрізі кожної валюти. Це означає, що незалежно від кількості рахунків чи валют, діє загальне обмеження — воно забезпечує рівні умови для всіх та сприяє стабільності на фінансовому ринку.

Це не обмеження вашого доступу до коштів, а частина загальної політики прозорості та безпеки, що діє з вимогами регулятора 🙌


Це просто треба для того, щоб Сенс і надалі міг спокійно на овернайт закидати по мінімум 20 млрд грн щодня
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:49

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Arien написав:Вроде на Ящере такого нет? там какую-то копейку списывают.

РКО 100грн/мес?
Есть и на Хамоне, за долг на РД от 20грн списывают 100грн

до речі, оці 100 грн РКО - вони рахують 20 від залишку по карті чи від залишку на рахунку?

Щодо цього - враховується наявність заборгованості на рахунку)
Тобто, якщо робите покупку прям близько до РД, але вона не встигає пройти по рахунку і більше заборгованості немає (або все в розстрочці) - списання РКО не буде

Але!
Мушу попередити, що краще відповідні операції проводити або заздалегідь, або вже після розрахункової дати, щоб не сталося ситуації, що у вас все-таки пройде по рахунку якась покупка, і в останній момент спишеться РКО :(

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:19

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:...що у вас все-таки пройде по рахунку якась покупка, і в останній момент спишеться РКО
причому тут важливе саме те, що той останній момент наступить десь з 19 до 21:00...коли шановний клієнт -- ні слухом ні духом не може проконтролювати/виправити залишки по рахунку. ДРС він такий... пустунчик-жартівник 8) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:28

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:На виконання вимог Постанови від 24.02.2022 р. НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" з 15.07.2025 р. впроваджується обмеження на зняття коштів в банку з усіх рахунків клієнта окремо в розрізі кожної валюти
А де банка вдруХ знайшла МНОЖИНУ чи ВСІХ у тій постанові?
3. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку клієнта в національній валюті в обсязі, що перевищує 100000 гривень у день...
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 16 лип, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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