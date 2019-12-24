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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1453145414551456>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 17:22

  Striker написав:А давно це не можна робити скріншот з додатку? Я завжди, після купівлі ОВДП, робив скрін, а тут не дає. :shock:

На деяких екранах взагалі немає можливості зробити скрін, через безпекові налаштування, проте екран з переліком облігацій має бути доступним для скріну. Застосунок може не давати зробити скрін/запис екрану, у разі, якщо на пристрої встановлені програми для віддаленого доступу, наприклад Team Viewer, Any Desk, тощо.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
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2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 17:30

Так, стояв Any Desk на телефоні. Видалив, запрацювало. Дякую.
Striker
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Форумчанин року
 
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38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:32

Re: Sense Bank

підкажіть по ред2 є якісь нюанси попасти на комісію? за умови що завжди гасиш в 0 до кінця грейса? раніше сенсом не користовувався
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:44

  gonzo написав:підкажіть по ред2 є якісь нюанси попасти на комісію? за умови що завжди гасиш в 0 до кінця грейса? раніше сенсом не користовувався

У разі, якщо користуєтесь карткою виключно для покупок, і погашаєте заборгованість протягом пільгового періоду - ніяких додаткових комісій/відсотків нараховуватися не буде. Єдине, що буде списано плату за розрахунково-касове обслуговування картки у разі, якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн. Якщо бажаєте уникнути і її - погасити картку "в нуль" необхідно до розрахункової дати.

Готівкові операції (перекази, зняття готівки) не входять в пільговий період та тарифікуються стандартно

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
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2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:12

Re: Sense Bank = РКО 100грн/міс для грейсовика

  Sense Bank написав:якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є (типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом :mrgreen:
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:42

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є (типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом :mrgreen:
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися :lol:

тобто якщо я відкрив картку сьогодні 24 липня, то щоб не платити нічого треба гаситись 23 числа кожного місяця і тоді буде 0 усюди?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 15:00

  gonzo написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є (типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом :mrgreen:
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися :lol:

тобто якщо я відкрив картку сьогодні 24 липня, то щоб не платити нічого треба гаситись 23 числа кожного місяця і тоді буде 0 усюди?

Так. Можна 24го, але так шоби гроші встигли провестися поточним днем по рахунку.
Є купа варіантів так встигнути. Я рекомендую СЕПом відправити до 14:00 :idea:

Нюанс в тому, що Алка аналізує заборгованість по рахунку (а не картці), тому ваші трати можуть проводитися по картрахунку +1..2 (буває і 3+) днів. Це відображується у квиташці і у Виписці на мило.
Тренуйтеся :wink:

ПС. І РД це не просто дата відкриття картки, а це дата Договору. Вона є в налаштуваннях картки, пошукайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:27

Чомусь нарахували соточку за обслуговування РЕД, хоча заборгованість була менше ніж 20грн. Щось змінилося, шановні? Підтримки в чаті немає нажаль
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:42

  kulikrom написав:Чомусь нарахували соточку за обслуговування РЕД, хоча заборгованість була менше ніж 20грн. Щось змінилося, шановні? Підтримки в чаті немає нажаль


Чат у них на ремонті до кінця липня. А заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:50

  Navegantes написав:заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?

так і є. Переглянувши поточний стан розумію, що "вилетив" за стелю 20грн за рахунок "Списання % за покупки". Вперше така сума - 12,24! Раніше завжди було 0,01-0,02...Мабуть оці 12,24, нараховані о 19:35 в РД + мій залишок заборгованості 15.92грн й сформували для мене мінус соточку. Але ж, такий відсоток отих % за покупки засмучує, ліміт не змінювався, тому й покупки однотипні кожного місяця, в межах погашених розстрочок, щоб скласти нові.
kulikrom
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