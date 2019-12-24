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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:22

Sense Bank - а чому взагалі не працює підтримка в банку? Чат в додатку не працює, вайбер у додатку - не працює, тільки видає відповіді на нецікаві питання. Приберіть ці меню взагалі з додатка та надрукуйте на головній сторінці - "Підтримки користувачів нема!"
Charter
 
Повідомлень: 168
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:53

Charter Справа у тому, що з 22 липня у нас відбувається масштабне оновлення нашого чату підтримки, внаслідок чого написати нам через Sense SuperApp тимчасово недоступно 😔
Але нам можна написати через Вайбер https://is.gd/SenseBank_viber (спочатку буде бот, після проходження якого потрапляєте на оператора) або у Телеграм https://t.me/sensebankbot (запустіть бота та напишіть ваше питання). Також отримати допомогу можна звернувшись до відеочату або зателефонувавши на гарячу лінію банку 0 800 50 20 50 (безкоштовно).

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13131
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
 
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  #<1 ... 1455145614571458
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