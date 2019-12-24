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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:22
Sense Bank - а чому взагалі не працює підтримка в банку? Чат в додатку не працює, вайбер у додатку - не працює, тільки видає відповіді на нецікаві питання. Приберіть ці меню взагалі з додатка та надрукуйте на головній сторінці - "Підтримки користувачів нема!"
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:53
Charter Справа у тому, що з 22 липня у нас відбувається масштабне оновлення нашого чату підтримки, внаслідок чого написати нам через Sense SuperApp тимчасово недоступно 😔
Але нам можна написати через Вайбер
*Андрій
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