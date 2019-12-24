RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1460146114621463

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 16:36

  hv написав:Ой+ це ж скільки яблук треба купити для мінімальної суми покупки 1500 грн для 5% кешбеку? :)


Зображення
І це всі запаси мого Сільпа!! :mrgreen:
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 18:26

А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 18:29

  novichok написав:А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
є така можливість, але може не зразу, а треба почекати 10..20дн після відкриття
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 18:32

  novichok написав:А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?

У кого как. Если в разделе распределения КЛ её нет, значит нельзя. Обычно нельзя в первые дни после активации.
1
6
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 19:02

  moveton написав:
  novichok написав:А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?

У кого как. Если в разделе распределения КЛ её нет, значит нельзя. Обычно нельзя в первые дни после активации.

Почекаємо.
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 19:08

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:треба почекати 10..20дн після відкриття

Последний раз про кредитку мне сказали ждать до начала следующего месяца. Так что от сегодня скорее 25 дней будет.
1
6
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:05

Re: Sense Bank

ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100

я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:32

  quadro_tony_da написав:ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100

я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100


що за акція, де почитати?
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:26

  greenozon написав:
  quadro_tony_da написав:ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100

я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100


що за акція, де почитати?

продукты по выходным
1
