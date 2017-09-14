❗️путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області, – WSJ.
▪️На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені. ▪️Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план, який пізніше буде обговорено з Зеленським. ▪️У рамках пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язується не нападати на Україну чи Європу.
На видеоконференции с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками Уиткофф сказал, что путин согласился заморозить текущие позиции россии в этих (Херсонская и Запорожская обл) регионах.
Та невже?
Пригадується "один чіткий пункт в плані Трампа" про віддання 4-х областей.
А також, що рф хоче ніяк не менше, ніж всю Україну. ______________________ В принципі, можна було б сказати, що все це вошкання зараз повне фуфло, але якісь підстави все ж таки є, оскільки ті ж турок і поляк заявляють про можливість зупинки війни. А їх-то за язика ніхто не тягне, інфою вони володіють достатньою.
Не чути Стармера.. І взагалі Європа якось притихла. Невже Трамп продавив чи зторгувався через тарифи..