Напад росії і білорусі на Україну
П'ят 08 сер, 2025 23:26

  flyman написав:........
[youtube]IGtvzxf4_rY[/youtube.
Это вы в качестве юмора?

Писателей на ветке остались считанные единицы.
Интересно, читателей тоже?
Пожалуй, надо отдохнуть от форума.
ЛАД
П'ят 08 сер, 2025 23:37

  unicdima написав:Хотаб, зацінив як воно швидко прибігло? )))

Солдатик, ты когда Хрым нам вернёшь?
Кофе стынет, бархатный сезон на носу.
Тебе с воздуха для удачного ялтинского контрнаступу вертолётов насыпать от пуза(и партии "чинарик-95")???
барабашов
Суб 09 сер, 2025 00:01

❗️путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області, – WSJ.

▪️На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені.
▪️Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план, який пізніше буде обговорено з Зеленським.
▪️У рамках пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язується не нападати на Україну чи Європу.

https://www.wsj.com/world/putin-russia- ... l-0021453b

.
❗️Зеленський має бути готовий «підписати щось», щоб закінчити війну в Україні, – Трамп.
Суб 09 сер, 2025 01:33

  Xenon написав:
❗️путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області, – WSJ.

▪️На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені.
▪️Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план, який пізніше буде обговорено з Зеленським.
▪️У рамках пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язується не нападати на Україну чи Європу.

https://www.wsj.com/world/putin-russia- ... l-0021453b

.
❗️Зеленський має бути готовий «підписати щось», щоб закінчити війну в Україні, – Трамп.

напевно, західної частини Донецької області, а не східної.

І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде "звільняти" Запорізьку область? Під чесне слово пуйла?
Судячи з цього:
На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені. Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план

схоже, що таки під чесне слово. Адже після виведення військ "остаточний мирний план" можна і не узгодити.
Суб 09 сер, 2025 07:53

  thenewepic написав:
І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде .
а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде .
а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)

певний час ти виглядаєш притомним, але достатньо однієї фрази щоб спортити враження
flyman
Axios:

На видеоконференции с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками Уиткофф сказал, что путин согласился заморозить текущие позиции россии в этих (Херсонская и Запорожская обл) регионах.

Это означало бы, что значительная часть обоих регионов останется под российской оккупацией, включая стратегически важную Запорожскую атомную электростанцию.

Украинские официальные лица заявляют, что они в замешательстве относительно деталей российского предложения и позиции США.

Также украинский чиновник сообщил изданию, что даже если Зеленский согласится на требования путина, ему придётся провести референдум, поскольку Конституция Украины не позволяет уступать территорию.
  Xenon написав:
Axios:

На видеоконференции с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками Уиткофф сказал, что путин согласился заморозить текущие позиции россии в этих (Херсонская и Запорожская обл) регионах.

Та невже?

Пригадується "один чіткий пункт в плані Трампа" про віддання 4-х областей.

А також, що рф хоче ніяк не менше, ніж всю Україну.
______________________
В принципі, можна було б сказати, що все це вошкання зараз повне фуфло, але якісь підстави все ж таки є, оскільки ті ж турок і поляк заявляють про можливість зупинки війни. А їх-то за язика ніхто не тягне, інфою вони володіють достатньою.

Не чути Стармера..
І взагалі Європа якось притихла.
Невже Трамп продавив чи зторгувався через тарифи..
Ти диви, видалили пост про порохатого шахрая який розводить людей на бабло.
  flyman написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде .
а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)

певний час ти виглядаєш притомним, але достатньо однієї фрази щоб спортити враження

Він хоч «певний час»..
