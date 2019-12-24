RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:42

  quadro_tony_da написав:ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100

І на скільки більше? На 0.5% від суми покупки за гаджет або вибрану категорію продукти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:50

Ой+ а точно, там же гаджет ще
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:46

ОВДП за кредитные

Господа, кто покупал облигации за счёт кредитных средств? Напишите, пожалуйста, в лс какие там подводные камни.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08

Re: Sense Bank

Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?
Water
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 00:17

Water Теж отримав пропозицию.Це усим прийшла.Ниякого сенсу.Льготний период не дие
Вадимка
 
Повідомлень: 461
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
