|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 сер, 2025 22:22
moveton написав: Howl написав:
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6611
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
Додано: Суб 09 сер, 2025 23:06
Amethyst написав: moveton написав: Howl написав:
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки
якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9351
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 1632 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 10 сер, 2025 11:22
Shaman написав: Amethyst написав: moveton написав:
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки
якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості
А воно кожен день комісія "тікає"? Чи якщо зняв, а через 3 тижні повернув, то комісія дорівнює 0? Тарифи читав, там якось мутно 3.5% і розписаний графік погашення на 12 місяців.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3290
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:01
Water написав:
А воно кожен день комісія "тікає"? Чи якщо зняв, а через 3 тижні повернув, то комісія дорівнює 0? Тарифи читав, там якось мутно 3.5% і розписаний графік погашення на 12 місяців.
Зразу нараховують 26% річних на поточну заборгованість, яка виникла в наслідок або зняття (нашару) готівки або оплати товару безготівкою. А в кожну РД нараховують РКО 3.5% на залишок боргу від 20(буде 50) грн.
Картка цікава для короткострокових готівкових кредитів/оборотів клієнтам, які знають як заробити більше 26% річних (2.17%/міс, 0.07%/дн)
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6611
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:06
moveton написав:
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6351
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 14:04
Howl написав: moveton написав:
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась
Я так зрозумів, що Алка вирішила оновили об'єм карток у банці.
Я таки підписався на Ред 2.0, бо у мене до цих пір працює Максимка, що перевипущена буда на Ред 1.0 і щось "замерзнув" ліміт... Ото думаю прикрити всякі Тасі/Ошки і наростити КЛ у Алки. Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6611
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1312 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1257
|308239
|
|
|16
|25964
|
|