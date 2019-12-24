RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 22:22

  moveton написав:
  Howl написав:Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.

А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера? :roll: Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 23:06

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Howl написав:Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.

А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера? :roll: Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки :mrgreen:

якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості 8)
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:22

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  moveton написав:А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера? :roll: Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильникив готівки :mrgreen:

якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості 8)

А воно кожен день комісія "тікає"? Чи якщо зняв, а через 3 тижні повернув, то комісія дорівнює 0? Тарифи читав, там якось мутно 3.5% і розписаний графік погашення на 12 місяців.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:01

  Water написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:У Кеша РКО 3.5% за заборгованысть на РД. Просто чудова картка для прихильників готівки :mrgreen:

якщо вчасно пригасити, то лише 2,6% в місяць - чи не найдешевша пропозиція для готівки. а для погашення є додаткові можливості 8)

А воно кожен день комісія "тікає"? Чи якщо зняв, а через 3 тижні повернув, то комісія дорівнює 0? Тарифи читав, там якось мутно 3.5% і розписаний графік погашення на 12 місяців.
Зразу нараховують 26% річних на поточну заборгованість, яка виникла в наслідок або зняття (нашару) готівки або оплати товару безготівкою. А в кожну РД нараховують РКО 3.5% на залишок боргу від 20(буде 50) грн.
Картка цікава для короткострокових готівкових кредитів/оборотів клієнтам, які знають як заробити більше 26% річних (2.17%/міс, 0.07%/дн) :idea:
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:06

Re: Sense Bank

  moveton написав:А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась :D
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 14:04

  Howl написав:
  moveton написав:А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась :D

Я так зрозумів, що Алка вирішила оновили об'єм карток у банці.
Я таки підписався на Ред 2.0, бо у мене до цих пір працює Максимка, що перевипущена буда на Ред 1.0 і щось "замерзнув" ліміт... Ото думаю прикрити всякі Тасі/Ошки і наростити КЛ у Алки. Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К
