Додано: Сер 13 сер, 2025 14:59

Schmit написав: І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що? І головне - відповіді на запитання - навіщо США виставляти на публіку попередньо не погоджений план, щоб що?

Banderlog написав: Опять це чудне слово капітуляція.

А якщо не буде демілітаризації? То дурачки які з 22го, сидять в войську далі? Але вже само собою без доплат?

Letusrock написав: Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д Останні дні у твітерах/фейсбуках новий тренд від реальних військових (не студійних чи барбершопних) : якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови чи ти розумієш що війна обєктивно буде тривати далі (чи мусить тривати) то велкам на нуль в піхоту, без жодних відмазок / відстрочок / посилань на гендери / вік і т.д

Schmit написав: Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна Поміняти залишки Донбасу на Енергодар, ЗАЕС, Каховку... - зрада зрадна

пропоную запитати в США. Фактом є те, що з путіним домовленостей. Принаймні жодного доказу протилежного я не бачив.якщо не буде демілітаризації, можна буде тримати більшу армію (за чий рахунок - то вже інше питання, можна домовитися з Європою, наприклад), можна буде розробляти власні ракети, або разом з європейцями. І так само по всіх позиціях. Немає значення, щоми ніби не можемо собі багато дозволити, якщо візьмемо зобовʼязання по демілітаризації, 100% не зможемо і в майбутньому.серйозно? Військові підтримують ультиматум, виставлений путіним? Оце несподіванка! А можна глянути,І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.не треба маніпулювати. Думаю, Зе був би не проти такого обміну, але його пропонував саме Трамп, а не пу. Як бачимо з заяв рф, вони ні сантиметра "конституційних" територій віддавати не збираються. Побачимо у пʼятницю, чи Трамп піде у них на поводу, чи дотисне своє початкове бачення.