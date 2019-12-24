То щось оптимістичні строки.
Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:24
Re: Sense Bank
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:32
а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...
тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:41
Мені збільшив з 20 одразу до 200, але прийшлось давати доки по доходах та працевлаштуванню. Також був запит в УБКІ. Ініціатива була від них.
