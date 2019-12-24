То щось оптимістичні строки.
Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:24
Re: Sense Bank
Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:32
а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...
тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:41
Мені збільшив з 20 одразу до 200, але прийшлось давати доки по доходах та працевлаштуванню. Також був запит в УБКІ. Ініціатива була від них.
Додано: Вів 12 сер, 2025 11:16
Re: Звернення представнику банку
Шановний офіційний представник банку! Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату. До 24 лютого 2022 року в мене був великий кредитний ліміт по картці, який після вказаної дати був зменшений до розміру заборгованості, тобто 1200 гривень. Маю депозити в банку в загальній сумі приблизно еквівалент 230 000 гривень. Маю постійний офіційний дохід. Прошу вашого сприяння для поновлення кредитного ліміту, можна меншого, ніж був.
Додано: Вів 12 сер, 2025 11:27
Re: Sense Bank
Додано: Вів 12 сер, 2025 12:09
У разі відсутності пропозиції на збільшення в застосунку рекомендуємо звернутися до нашого відділу з оформлення продуктів для подачі заявки на збільшення кредитного ліміту.
Ви можете звернутись у зручний для вас час за номером 0800 50 35 30. Графік роботи лінії: пн-нд з 09:00 до 19:00. Під час повітряної тривоги лінія не працює.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:45
Red 2.0
Продовження.
На сьогодні тисячу зарізали до суми заборогованості по карті, те шо я встиг витратить. Спостерігаю далі, а далі мабуть 0.
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:57
Зрізали ліміт до 0. Закрив рахунок
Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58
Re: Sense Bank
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:03
Розуміємо, що варто внести трішки ясності у цю ситуацію 👌
Насправді у період з 7 по 9 серпня у банку спостерігався невеличкий технічний збій, внаслідок якого певній кількості клієнтів помилково була надана індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн, а зайві пропозиції прибрав 😞
Щиро перепрошуємо за ці незручності 😔
З повагою, Володимир 💎
