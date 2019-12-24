Я очікував хвилин 30, але відповіли, і навіть вирішили питання.
Вопрос к представителю.
1.Когда банк планирует ввести в обслуживание "Дія.Карта" и планирует ли вообще? Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.
2.Есть уже утверждённый лимит на "наличку" в приложении - есть ли возможность этот лимит перевести на кредитный лимит на одну из моих карт?
lloydbanksua Поки що точних дат старту оформлення картки через наш банк немає, як тільки щось буде відомо - обов'язково повідомимо.
Щодо кредитного ліміту та пропозиції на кредит готівкою, то, на жаль, перекинути одне у інше не можна. Це дві окремі пропозиції. Якщо немає на збільшення ліміту, то як варіант можна спробувати заповнити анкету у застосунку, і якщо все добре, то така пропозиція з'явиться.
Щоб знайти цю анкету, перейдіть у "Продукти" на нижній панелі, там вгорі буде пошуковий рядок. Введіть туди "ліміт" або "збільшення ліміту". Після чого воно видасть кілька результатів, серед яких і буде анкета на збільшення кредитного ліміту.
Ваш оппонент прав, но не совсем. Данный способ срабатывает при оплате в физическом терминале. Но при заказе в АТБ и оплате через интернет при отсутствии активного кэшбека по категории "продукты" дополнительных 0,5 % не будет
на особистому досвіді підтверджую - працює!
На низької ланці кредліміту, одразу після РД загасився, лишивши 15+грн в залишку заборгованості, а на оновлений ліміт оформив нову розстрочку. Так на оті 15+грн в нову РД ввечері й нарахували 45%/річ, додавши до боргу й сформувавши "соточку" за обсуговуванння. Як зрозумів з пояснень фахівця - борг 15+грн був ще з тієї РД, як би не поточний, тому правило "20грн" не спрацювало
