Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1473147414751476

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 14:19

  kulikrom написав:P2P тож не заборонено в межах ліміту НБУ, але як 7-річна дитина буде підтверджувати доходи для того ліміту?

Інше питання, звідки в дитини така сума коштів, щоб перевищувати ліміти НБУ/Меморандуму)) Це, як мінімум, дивно. В подальшому коли почне заробляти самостійно - зможе претендувати на індивідуальний розгляд підвищення лімітів, якщо доходи перевищують встановлений рівень 😉

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:P.S.: Що мається на увазі під "ВБ"?

BigBrother, так в деяких колах називають ПК (персональний компьютер)

Зрозумів. Зашитий лінк має коректно відкриватись і на мобільних пристроях. У разі, якщо проблема зберігається - будь ласка, зверніться до чат-підтримки, колеги подадуть запит на тех. відділ для перевірки причин неуспішності відкриття посилання та їх усунення 🙌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 15:11

  kulikrom написав:дякую за зауваження, шановний. дійсно, моно пише під білою "Обмеження НБУ"

Там он частично прав. В этом разделе намешаны реальные ограничения НБУ (перевода за рубеж) и P2P внутри Украины, которые нужно было в апреле оттуда убрать. Но, видимо, любители писать жалобы на банки в НБУ в этот раздел не доходят.

  kulikrom написав:в сповіщеннях від #зеленелайно мова про ліміти, але не згадується НБУ

И правильно. Это его личное самоуправство.

  kulikrom написав:а рудий каже, що саме для НБУ потрібно оновити анкетні дані, щоб й далі надавати послуги.

А это вообще не к переводам и ограничениям. Да, такое требование имеется и не первый год. Но оно как раз невинное. С ним и в 7 лет справиться можно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5865
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 15:31

  Sense Bank написав:Зашитий лінк має коректно відкриватись і на мобільних пристроях.

на трьох "огризках" з 18.6 айосью перевірено в сафарі лінк, який отримано з реклами TRY в ССА та надіслано (поділитися) в Вайбер. Як вказував раніше, лінк now.sens...
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 14.09.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:08

Sense Bank

Гутен Таг, приложение Сенс просит обновить данные, человек при этом является клиентом более 10 лет, последний раз обновлялся, разумеется, до войны. У человека есть только паспорт-книжка (следовательно через Дию обновиться не может), возможности посетить отделение нет также. Какие варианты решения вопроса?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38797
З нами з: 06.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
 
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:28

IMPRINTER Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіли, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:34

  melkh написав:IMPRINTER Нічого не буде, вже звертався з подібним запитанням, відповіли, що через певний час, якщо клієнт не прийде, то залочать, благо, клієнт зараз в селі і в вересні-жовтні зможе прийти у відділенні та обновити дані. Вам також відкажуть, не хочете йти у відділення, то відкрийте закордонник і обновитесь через дію, немає закордонника, не хочете нікуди йти - чекайте лок))


ну мало ли может како-то вариант по видеосвязи ... показать морду и паспорт ... даже в Ощаде так можно!
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38797
З нами з: 06.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
 
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:40

  IMPRINTER написав:Sense Bank

Гутен Таг, приложение Сенс просит обновить данные, человек при этом является клиентом более 10 лет, последний раз обновлялся, разумеется, до войны. У человека есть только паспорт-книжка (следовательно через Дию обновиться не может), возможности посетить отделение нет также. Какие варианты решения вопроса?

Добрий вечір!

Якщо ніяких змін в документі не було (наприклад, вклеювали фото в 25/45 років) - то можна або самостійно звернутися до нашого відеочату в застосунку, або ж звернутися до нашого чату, щоб колеги зафіксували для клієнта дзвінок з контакт-центру :)

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
