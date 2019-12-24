|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:24
Re: Sense Bank
Когда банк планирует выпуск карточек "ДИЯ"? или подскажите другой путь военных облигаций через предложения ДИЯ не используя карточку ДИЯ
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:07
Отвечали ж уже: "точный прогноз на завтра мы сообщим послезавтра".
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:09
Вітаю!
Ми вже працюємо над впровадженням оформлення Дія.Картки у нас, але, поки що точних термінів запуску продукту немає
Якщо картку єПідтримка обирали у «Дії» до 11.08 — виплати й надалі надходитимуть на неї
Щодо інших шляхів через Дію, наразі лише один "обхідний" - ви можете обрати Дія.Картку для виплат від іншого банку, але брокером обирати Sense Bank
Без використання Дія.Картки, та якщо не обирали для виплат єПідтримку раніше, на жаль, ніяк(
Валерія 🫧
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:10
А что, Сенс Банк наконец-то научился слать СЭП не со своего транзитного счёта, а со счёта 2620 отправителя???
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:04
Сенс навчився робити МИТТЄВІ ПЛАТЕЖІ НБУ!!!
швидкість фантастична!
п2п нервово курить в тамбурі
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:38
Re: Sense Bank
Это где-то за последний час? Пару часов назад при переводе на ПУМБ ещё, как обычно, писал: "Не шмогла я мгновенный перевод. Буду проводить обычный, зачисляемый в пределах часа". Впрочем, писал мгновенно, не поспоришь, но этому обучен уже довольно давно.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:52
Це залежить від картки, з якої ви виконуєте переказ 🙌
Якщо переказ буде з кредитних RED, RED Cash, “Максимум”, “Максимум-готівка”, "ВСЕ Просто" або дебетово-кредитних карток Сaméléon, АТБ, ВИГОДА - відправиться як звичайний переказ за реквізитами, про що застосунок вас попереджає
А ось з дебетових карток ви, як раз, і можете відправляти миттєві перекази за реквізитами)
Валерія 🫧
Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:05
Вот если бы он писал, что не будет отправлять потому, что кредитка, тогда да, предупреждал бы об этом...
Возможно. Просто радость такая, как будто только сегодня можно стало, а то сообщение я уже не первую неделю наблюдаю. И, видимо, буду дальше видеть потому, что переводить каждый раз ещё и с хамона на дебетку только для того, чтобы не видеть сообщения - это перебор.
